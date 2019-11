La Bibbia del porno è ancora online | ora si vende su Telegram e Whatsapp

Bibbiano - indagine amministrativa del Ministero della Giustizia : Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha disposto una inchiesta amministrativa al tribunale per i Minorenni di Bologna. La eseguirà l'ispettorato del Ministero della Giustizia. La decisione del ministro arriva in seguito all'ispezione già eseguita immediatamente dopo l'emergere dell'inchiesta denominata 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti di minori in Emilia Romagna. Si tratta - spiega una nota di via Arenula - di un ulteriore ...

E Calasso lesse la Bibbia al di là del Bene e del Male - : Luca Doninelli Lo scrittore-editore affronta il «libro di tutti i libri» usando il solo «commento». Senza interpretazione Conosco poco, e ne faccio ammenda, il Roberto Calasso studioso e scrittore. Il Calasso editore ha segnato, viceversa, la mia vita. Grazie a lui ho conosciuto Walser, Sebald, Naipaul, Severino, Hopkirk, Kincaid e soprattutto Thomas Bernhard, René Girard e, naturalmente, Friedrich Nietzsche. Nomi che valgono eterna ...

Carovana della Prevenzione - oltre 650 prestazioni erogate in carceri ReBibbia - Latina e Civitavecchia : Roma – In occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei tumori del seno, Komen Italia e il Consiglio regionale del Lazio hanno unito le forze per offrire nuove opportunità di Prevenzione e di cultura della salute alle donne delle Case circondariali della Regione Lazio. Grazie alle tre Unità Mobili della Carovana della Prevenzione e alla collaborazione delle ASL e del Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ...

Ecco la "Bibbia Verde" della mafia nigeriana : Mauro Indelicato Gli investigatori hanno scoperto il testo che equivale ai codici comportamentali ed operativi degli affiliati al clan dei Maphite, uno dei più potenti della mafia nigeriana. Curiosamente un capitolo è stato denominato "Mario Monti" La mafia nigeriana non è un fenomeno da ascrivere soltanto alla “micro criminalità”. I gregari che operano nella prostituzione e nello spaccio della droga non solo rendono conto a dei veri ...

LETTURE/ Fatti - immagini - parole - simboli : la Bibbia - "grande codice" dell'Occidente : L'ultimo numero di "Linea Tempo" tra spunto dal capolavoro di Northrop Frye per scandagliare il lascito culturale della Bibbia nella nostra cultura

Bibbiano arriva a Reggio Emilia - indagata una funzionaria del Comune : Costanza Tosi Dalle intercettazioni telefoniche ascoltate dai carabinieri emerge che la donna avrebbe avuto contatti con Federica Anghinolfi e consigliato ai vertici dell'Asl di affidare alla onlus di Claudio Foti un appalto pubblico Si allunga la lista degli indagati nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti e i sospetti sull’esistenza del sistema Bibbiano arrivano fino al Comune di Reggio Emilia. "Te lo do brevi manu, perché non ...

Governo - Salvini : “Per M5s il Pd era il partito di Bibbiano - ora va tutto bene. Conte? L’avvocato del ciuffo” : “Per il M5s, il Pd era il partito di Bibbiano e di mafia capitale. Ora va tutto bene, ma c’è un limite alla decenza. Nelle elezioni regionali addirittura il simbolo dei 5 stelle è sotto quello del partito democratico. Conte? È l’avvocato del ciuffo“. A dirlo, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca soprattuto gli ex alleati di Governo proprio per l’accordo fatto da Luigi Di Maio, a ...

Parlateci di quello che dicono (veramente) i dati del tribunale dei minori su Bibbiano : Mercoledì l’edizione bolognese di Repubblica ha riportato i risultati di un’indagine interna realizzata dal tribunale dei minori di Bologna dopo lo scandalo di Bibbiano, volta a verificare la regolarità dei provvedimenti adottati dai giudici sulle richieste di affido per minori della Val d’Enza nei

Bibbiano - la testa del serpente : "Qui è iniziato tutto quanto" : Costanza Tosi Elena Barlozzari Dopo l'arrivo di decine di segnalazioni da parte di famiglie che denunciano di essere state allontanate ingiustamente dai propri figli, nella città della onlus di Claudio Foti la Regione ha deciso di istituire una commissione d'indagine Dopo lo scoppio del caso Bibbiano a Torino sono arrivate decine e decine di segnalazioni. Denunce che ricalcano le storie dei bambini di Reggio Emilia e ...

Quella lotta silenziosa del leghista su Bibbiano : "Nessuno ne parla" : Giorgia Baroncini videoMorelli mostra a Conte la t-shirt...La battaglia solitaria del leghista Alessandro Morelli: "Su Bibbiano è calato il silenzio da parte di tutti. Noi insisteremo a oltranza" "Su Bibbiano è calato il silenzio da parte di tutti, compreso quello del mondo politico, che fino a poco tempo fa denunciava il sistema degli affidi, salvo poi dimenticarsene una volta spenti i riflettori". Lo ha affermato il ...

Il centro del sistema Bibbiano : ecco tutti i tentacoli di Foti : Costanza Tosi Elena Barlozzari Il professore finito al centro dell'inchiesta ha un passato poco noto: ecco quale Dall’Emilia alla Campania lo scandalo degli affidi illeciti si allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più le famiglie che denunciano l’allontanamento dei propri bimbi sulla base di false accuse. A Salerno la Procura si è già messa in moto per rivedere alcuni casi, mentre in città come Verona e Roma sono ...

Bibbiano : non ci sarebbero altre irregolarità nel sistema affidi della Val D'Enza : Non esiste quello che negli scorsi mesi era stato definito un "sistema" a Bibbiano, piccola cittadina emiliana balzata agli onori della cronaca per il caso dei presunti affidi illeciti di minori, i quali sarebbero stati sottratti senza motivo alle loro famiglie originarie ed affidate a terze persone. Quello che è successo rimane si un fatto grave, i cui responsabili dovranno adesso essere giudicati dalla giustizia, ma si è trattato soltanto di ...

Bibbiano - Mauro Grimoldi a Pietro Senaldi : "Delirio di onnipotenza degli psicologi" : «Bimbi sottratti ingiustamente ai genitori? Ci sono tanti casi in Italia, quanto successo a Bibbiano non è un' eccezione, lo sa qualsiasi psicologo giudiziario. C' è una falla nel sistema, una patologia da sanare, anticorpi che non si attivano». Mauro Grimoldi, ex presidente dell' Ordine degli Psico

"La legge sul dopo Bibbiano è inutile e dannosa" dice la presidente delle Camere minorili : La torbida battaglia politica attorno all’inchiesta di Bibbiano che ha infuriato l’estate scorsa potrebbe lasciare in eredità una nuova legge in materia di affidamento dei minori. Il 17 settembre è stato incardinato alla commissione Giustizia della Camera il testo della proposta di legge – prima fir