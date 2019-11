Jessica Battistello | ritorno di fiamma con Andrea Filomena | ' Il nostro | un amore vero'

Temptation Island - Jessica Battistello : il flirt con Alessandro Zarino ed il perdono reciproco con Andrea Filomena : L'ex concorrente di Temptation Island fa luce sulla relazione con Zarino e annuncia il ritorno di fiamma con Filomena.

Jessica Battistello : "Mi mancava Andrea - mi rendevo conto che volevo stare con lui" : Li abbiamo conosciuti questa estate in Temptation Island. Andrea Filomena e Jessica Battistello avevano dato da subito l'impressione di non essere una coppia stabile e i problemi sorti poco prima della loro partecipazione li avevano spinti persino ad annullare un matrimonio pronto per essere coronato.Dentro il reality Jessica si è resa conto che le attenzioni dell'ex tentatore ora tronista Alessandro Zarino l'avevano attratta tanto da perdere ...

Temptation Island 2019 - confermato : Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme : Arriva la conferma ufficiale. A distanza di qualche mese dall'ultima edizione del programma di Canale 5 Temptation Island, sembrerebbe proprio che tra Andrea Filomena e Jessica Battistello sia tornato a fiorire l'amore.I due ragazzi, dopo tre mesi dalla loro ufficiale separazione all'interno del programma, hanno infatti comunicato tramite social di volerci riprovare. Dal canto suo, Andrea aveva sempre sostenuto che l'amore per la sua Jessica ...

Temptation Island - Jessica Battistello ritorna con l'ex : 'Mi sei mancato come l'aria' : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme. Dopo l'esperienza negativa di Temptation Island, che aveva portato la coppia a lasciarsi definitivamente e senza margine di possibilità di un riavvicinamento, a sorpresa la coppia si è riconciliata. I due innamorati hanno annunciato ufficialmente il ritorno di fiamma postando uno scatto su Instagram. Dopo Temptation Island, Jessica e Andrea sono di nuovo una coppia Il ritorno di coppia ...

Temptation Island - Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme : ‘Mi sei mancato come l’aria’ : Clamoroso colpo di scena nel rocambolesco mondo di Temptation Island. Andrea Filomena e Jessica Battistello, tra i protagonisti dell’ultima edizione ‘nip’, sono tornati insieme dopo qualche mese di lontananza. Li avevamo lasciati separati quando, al falò di confronto, i due si erano detti addio sotto gli occhi di Filippo Bisciglia anche a causa dell’avvicinamento di Jessica al tentatore Alessandro Zarino, con cui però la ...

Andrea Filomena e Jessica Battistello - 3 mesi dopo Temptation Island il colpo di scena : l’annuncio : Questa estate Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno partecipato alla versione ‘nip’ di Temptation Island 2019, quella condotta da Filippo Bisciglia. Ma il viaggio dei sentimenti in televisione della coppia, insieme da più di 2 anni si è presto chiuso. Nel corso della quarta puntata di Temptation, infatti, dopo aver rifiutato un primo falò di confronto, Jessica aveva accettato la seconda richiesta del fidanzato, finendo però col mettere un ...

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...

Uomini e Donne oggi - Jessica Battistello su Andrea : “Mi ha devastata” : Anticipazioni Uomini e Donne: Jessica Battistello e Andrea Filomena in studio Temptation Island sarà protagonista anche oggi di Uomini e Donne. Filippo Bisciglia tornerà nel salotto televisivo di Maria De Filippi per raccontare cosa accaduto tra Jessica Battistello e Andrea Filomena questa estate. Gli ex protagonisti del reality estivo di Canale5 racconteranno cosa accaduto durante le settimane trascorse sull’isola delle tentazioni e nei ...

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...

Non sembrava mica così zo...la! A Temptation Island Jessica Battistello dimentica subito il fidanzato : Jessica Battistello è stata la protagonista di Temptation Island e i suoi atteggiamenti con il single Alessandro hanno fatto infuriare il web: "Vuole farsi lasciare da Andrea". La prima puntata di Temptation Island 2019 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Jessica Battistello e Andrea Filomena: i due, che si dovevano sposare, hanno annullato il matrimonio per decisione della ragazza.-- È stata proprio Jessica, ...