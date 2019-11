Ius soli | Bonaccini | “È importante ma ora le priorità sono piano prevenzione dissesto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) “La proposta fatta Zingaretti alla convention Pd di Bologna per far approvare lo Ius? Quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. Ma proprio perché ieri eravamo a Bologna forse non si è calibrato bene il tono sugli argomenti. Servivano, cioè, toni che mettessero al centro altre questioni, oltre allo Ius. Con quello che sta accadendo in queste ore io credo che lesiano altre“.le parole del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. “Abbiamo bisogno di integrare – spiega – perché il contrario di integrazione è disintegrazione. Abbiamo quindi bisogno di evitare scontri. Ma adesso cidue: il primo è un grandedicontro ilidrogeologico. E allora io dico al governo italiano di trovare quelle risorse ...

