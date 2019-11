Italia-Norvegia curling | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Tennis - ATP Cup 2020 : completato il quadro delle Nazionali qualificate. C’è la Norvegia per l’Italia : L’elenco dei partecipanti all’ATP Cup, che si terrà dal 3 al 12 gennaio 2020 a Brisbane, Perth e Sydney, è completo: gli ultimi sei Paesi, ovvero Bulgaria, Cile, Polonia, Uruguay, Moldavia e Norvegia, si sono qualificati attraverso la classifica ATP Cup per completare il field di 24 squadre. Grigor Dimitrov (Bulgaria), Cristian Garin (Cile), Hubert Hurkacz (Polonia), Pablo Cuevas (Uruguay), Radu Albot (Moldavia) e Casper Ruud ...

Sci - Slalom parallelo Varettoni-Alfieri : “Robinson - sciata maschile! Norvegia - un modello da studiare. In Italia mancano i giovani” : E’ scattata ufficialmente la stagione dello sci alpino con i due giganti disputati a Sölden lo scorso weekend e vinti rispettivamente dalla 17enne neozelandese Alice Robinson, al primo successo nel circuito, e dal francese Alexis Pinturault, tra i principali favoriti per la conquista della Coppa del Mondo assoluta. Ecco a voi il secondo super appuntamento con lo “Slalom parallelo” tra Silvano Varettoni e Camilla Alfieri, (qui ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Norvegia - una ferrovia parlerà Italiano : Salini Impregilo fa il suo ingresso in Norvegia aggiudicandosi un contratto del valore di 388 milioni di euro per potenziamento tratta ferroviaria

Bridge - Mondiali 2019 : Italia eliminata dalla Norvegia nei quarti di finale delle Bermuda Bowl : Va in archivio la decima giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle utime tre sessioni dei quarti di finale delle Bermuda Bowl, unica competizione in cui il Bel Paese ha passato la fase a gironi. L’Italia vince in tutte le sessioni contro la Norvegia, per 43-29, per 18-10, e per 70-29, ma non riesce a ribaltare il pesante passivo rimediato ieri e ...