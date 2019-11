Italia | Mancini soddisfatto | “Non si fanno nove reti per caso Sarà difficile scegliere i

9 a 1 all'Armenia - l'Italia di Mancini da record : Italia Armenia 9 a 1, chiusura del girone di qualificazione per gli Europei del 2020 a punteggio pieno per gli azzurri di Mancini e 11esima vittoria consecutiva. Nazionale da record, dunque. Stasera hanno segnato: 8′ e 32′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 80′ Chiesa (I).

E’ un’Italia da 10 e lode - Armenia asfaltata sotto nove reti : Mancini ritocca i suoi pazzeschi record : Vittoria esagerata dell’Italia nell’ultimo match del Gruppo J di Qualificazione ad Euro 2020, gli azzurri rifilano nove reti all’Armenia al Barbera Un’Italia pazzesca, una Nazionale bella e sbarazzina che continua a far sognare i tifosi italiani. La selezione di Mancini chiude con dieci vittorie su dieci partite il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, allungando a undici il filotto di successi ...

Italia-Armenia 9-1 : Mancini da record - esordio con delusione per Meret : Dieci su dieci nel girone: mai successo. E nove gol segnati come non accadeva da 71 anni, nel 9-0 agli Usa alle Olimpiadi di Londra '48. L'Italia di Mancini chiude le qualificazioni a...

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Live Italia-Armenia 0-0 Mancini rincorre il record : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

L’Italia di Mancini - gli applausi di Sacchi e il riposo dei Fenomeni : La nazionale di calcio piace anche per freschezza e ritmo. E il piacere di vedere dei giovani che hanno voglia di vincere in allegria e che giocano perfino meglio in maglia azzurra che nei loro club

Italia - le parole di Mancini e Bonucci : “la mentalità non deve cambiare - arrivare al massimo agli Europei” : L’Italia affronterà domani sera l’Armenia nell’ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Azzurri che hanno stacato il pass da tempo ma Roberto Mancini ha voluto tenere alta la concentrazione: “Gli elogi di Sacchi? Lo ringrazio, ci servono. Abbiamo un Europeo da giocare e vogliamo arrivarci al massimo. Nelle poche possibilità che avremo dovremo cercare di migliore in fretta nelle cose da migliorare. Dobbiamo ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non mi aspettavo le dieci vittorie di fila. Volevamo riavvicinare i tifosi all’Italia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 20.45) scenderà in campo a Palermo per affrontare l’Armenia nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. La nostra Nazionale è già certa del pass per la rassegna continentale in virtù di nove vittorie consecutive e si è già assicurata il diritto di essere testa di serie nel sorteggio che definirà la composizione dei gironi, l’ultimo incontro è ...

Mancini - mia Italia vuol fare qualcosa speciale : "Grazie a Sacchi per le cose che ha detto, dette da lui gran piacere". Roberto Mancini si appresta a giocare, domani contro l'Armenia, l'ultima partita dell'anno azzurro. E incassa i complimenti dell'ex ct. ". Non mi aspettavo 10 vittorie ma di qualificarmi, pero' nostro obiettivo primario non e' stato quello di vincere, ma fare qualcosa di diverso, di speciale, per riportare prima di tutto tifosi attorno alla nazionale e poi riportare giocatori ...

Gazzetta : nell’Italia di Mancini - Insigne ha il posto giusto : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport prova a chiarire il segreto su cui si fonda l’Italia di Mancini ognuno fa ciò per cui è portato. In termini adulti, cioè tattici: giocatore giusto al posto giusto. E così è stato anche per Lorenzo Insigne che, come ha dimostrato in campo, si trova molto più a suo agio in nazionale che non nel Napoli. Merito molto probabilmente del posto che Mancini gli ha ritagliato una specie di Corridoio ...

L’Italia ad Euro 2020 - Mancini ha le idee chiare : Acerbi e Tonali si sono presi la maglia azzurra : L’Italia mette a segno la decima vittoria consecutiva, la squadra di Roberto Mancini si conferma in grande forma, altro successo anche sul campo della Bosnia. La nazionale italiana entra sempre più nella storia, dopo la qualificazione ad Euro 2020 raggiunta con ampio margine l’Italia non si è fermata e contro la Bosnia ha disputato una prestazione di altissimo livello. Il match si è concluso sullo 0-3, risultato che non lascia ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Euro 2020 - l’Italia di Mancini vince anche in Bosnia. Decimo successo consecutivo : è record : A segno Acerbi, Insigne e Belotti. Mancini supera Pozzo. All’Europeo da testa di serie e con nuove certezze. Sempre più spazio ai giovani: debuttano Gollini e Castrovilli

L’Italia di Mancini centra la striscia più lunga di sempre e passa come testa di serie : L’Italia è pronta a vivere da testa di serie il sorteggio per l’Europeo, dopo essersi presa anche gli applausi dello