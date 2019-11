Italia | in bilico la tournée pre-Europeo in Qatar

Giro d’Italia 2020 - chi parteciperà? I presenti sicuri - gli assenti e i ciclisti in bilico per la Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2020 scatterà il prossimo 9 maggio da Budapest, mancano ancora sei mesi all’inizio della Corsa Rosa ma in questo periodo i ciclisti stanno già delineando la propria programmazione per la prossima stagione e si sta definendo il piano di gare. Chi parteciperà al Giro d’Italia 2020 con assoluta certezza? Chi sta ancora decidendo? Chi sicuramente non verrà sulle strade nostrane? presenti sicuri: Vincenzo Nibali ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 3-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il francese domina il romano e vince! Finals in bilico per l’Italiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP Finals SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 23.31 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.30 Cattive notizie per Matteo Berrettini: Jo-Wilfred Tsonga gioca in maniera sublime come i tempi migliori e batte l’italiano 6-4 6-3, portandosi al terzo ...

Manchester United - Solskjaer sempre in bilico : si pensa al sostituto e al mercato - occhi anche in Italia : Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer resta appeso a un filo. La peggior partenza del Manchester United negli ultimi 30 anni ha messo in discussione la posizione del tecnico norvegese. Il 12esimo posto a +2 sulla zona retrocessione, le zero vittorie nelle ultime cinque partite non possono essere trascurati. Alla ripresa c’è la gara contro il Liverpool capolista a punteggio pieno all’Old Trafford ma potrebbero essere le successive ...

Previsioni meteo 5 ottobre : Italia in bilico nel weekend - precipitazioni al Centro-Sud : Le Previsioni meteo del 5 ottobre indicano un sabato abbastanza tranquillo al Nord, mentre al Centro-Sud è attesa qualche precipitazione. Rischio maltempo soprattutto su Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Nel weekend il Paese resterà quindi in bilico tra l’alta pressione e il passaggio di veloci perturbazioni.Continua a leggere

AlItalia - salvataggio in bilico : tensione tra governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...