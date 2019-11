Italia-Germania curling | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Tecnico informatico in Germania. “In Italia se lavori resti povero. È un Paese che privilegia chi è ricattabile e non qualificato” : “Per tanti anni ho accettato di tutto, a ogni condizione, pur di mettere in tasca qualche soldo. Poi, qui in Germania, ho scoperto che qualcuno era disposto a investire su di me. E adesso l’ho capito: meglio disoccupati che senza dignità”. Emanuele Caputo, 37 anni, fa il Tecnico informatico in una grossa multinazionale alle porte di Monaco di Baviera. Viene da Napoli, dove ha tentato senza successo di trovare un impiego nel proprio campo. ...

Rogo Thyssen : manager ancora liberi - Corte europea dei diritti umani contro Italia e Germania : Sul caso del Rogo Thyssen in cui morirono sette operai interviene anche la Corte europea dei diritti umani. Su richiesta dei famigliari delle vittime, il Tribunale internazionale di Strasburgo vaglierà se le autorità Italiane e quelle tedesche hanno fatto tutto il possibile per arrestare i due manager tedeschi condannati ma ancora in libertà.Continua a leggere

Rogo Thyssenkrupp - la Corte europea apre fascicolo contro Italia e Germania : “Manager dell’azienda condannati ma ancora liberi” : La Corte europea dei diritti umani ha avviato un procedimento contro Italia e Germania sul caso del Rogo dello stabilimento della Thyssenkrupp a Torino il 6 dicembre 2007. Sono stati i parenti delle vittime e uno dei sopravvissuti, Antonio Boccuzzi, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo, accusando i due governi di aver violato i loro diritti, in particolare quello al rispetto della vita, perché nonostante una sentenza di condanna dei tribunali ...

Thyssenkrupp - la Corte di Strasburgo apre caso contro Italia e Germania : La Corte europea dei diritti umani ha avviato un procedimento contro Italia e Germania sul caso del rogo dello stabilimento della Thyssen Krupp a Torino il 6 dicembre 2007. Sono stati i parenti...

FINANZA E UE/ Francia vs. Germania - Italia ancora sconfitta : Angela Merkel conta sempre meno in Germania, ma la Francia non ottiene veri risultati. Per l'Italia ci sono sempre meno spazi in Europa

La crisi Italiana vista da Germania e Austria : Nei due paesi sono usciti quasi contemporaneamente due libri sull’Italia. Gli autori osservano il paese e la sua storia dell’ultimo secolo, dipinti come laboratori del successo delle destre populiste nel mondo. Leggi

Trasferiti in Germania i militari Italiani feriti in Iraq : ROMA - In condizioni stabili e dimessi dal Role3 di Baghdad i cinque militari italiani vittime del grave attentato dello scorso 10 novembre stanno...

Italia e Germania sollecitano l'Ue ad aderire all'accordo sui migranti : Italia e la Germania sollecitano l'Ue ad aderire ad accordo su redistribuzione Madrid, 12 nov - (Agenzia Nova) - Tutti i paesi europei dovrebbero aderire all'accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto da Italia, Malta, Francia e Germania: lo hanno dichiarato ieri il primo ministro Italian

Merkel incontra Conte : “Dobbiamo portare avanti l’unione bancaria. Italia-Germania impegnate per sfide europee” : Sintonia sui migranti, la Libia, la Nato, un confronto sul dossier ArcelorMittal. E' quanto emerge dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel svoltosi a Roma a Villa Doria-Pamphilj. Italia e Germania hanno un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance ...

Merkel incontra Conte : “Dobbiamo portare avanti l’unione bancaria. Italia-Germania impegnate per le sfide europee” : Sintonia sui migranti, la Libia, la Nato, un confronto sul dossier ArcelorMittal. E' quanto emerge dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel svoltosi a Roma a Villa Doria-Pamphilj. Italia e Germania hanno un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance ...

Conte incontra Merkel : “Italia e Germania sono i Paesi che più lavorano all’accordo sui migranti” : Italia e Germania condividono un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l’occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance dell’Ue, il negoziato sul bilancio, la Brexit e il tema dell’allargamento dell'Ue": così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel.Continua a leggere

Ex Ilva - Conte vede Merkel : “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”. Cancelliera : “Banche - in Italia progressi notevoli sui rischi” : “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex Ilva. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della ...

Spread con la Germania balza a 160. Grecia meno cara dell’Italia : Ci sono le tensioni sul caso Ilva dietro alla risalita dello Spread, ma anche il settimo mese consecutivo di calo della produzione industriale: sintomi di un’Italia incapace di ripartire. E la Grecia ci ha superato (in positivo) nei rendimenti

SPY FINANZA/ La mano tesa della Germania all'Italia per sfidare la Francia : La recente mossa tedesca sull'Unione bancaria potrebbe rappresentare una mano tesa all'Italia per sfidare insieme la Francia