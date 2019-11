Italia dieci e lode | gli azzurri strapazzano l’Armenia | finisce 9-1 | è show al Barbera

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019)-Armenia live – Glidi Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionalena ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzodi Palermo. Occasione per Mancini per lanciare qualche giovane. Un’devastante quella andata in scena al Renzodi Palermo. Gliannientano l’Armenia con un clamoroso 9-1. Doppiette per Zaniolo e Immobile, in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Di Babayan il bel gol armeno. L’chiude alla grande il proprio girone con 10 vittorie in altrettante partite e una prova di forza ...

RaiNews : Eurostat: in Italia quattro laureati su dieci non lavorano a tre anni dal titolo. La percentuale cresce di dieci pu… - SiamoPartenopei : Italia-Armenia 9-1! Percorso netto dell'Italia che chiude il girone con 30 punti in dieci partite - TuttoMercatoWeb : Nove gol, dieci su dieci, undici consecutive: 9-1 storico per l'Italia -