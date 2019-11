Italia da record | 9-1 ad Armenia | en plein verso Euro 2020

Italia da record - infranti diversi primati : tutti i numeri della cavalcata azzurra : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l’Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l’Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

