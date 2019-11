Italia-Armenia 9-1 | le pagelle di CalcioWeb | Zaniolo | armeno tu nell’universo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019), ledi– E sono dieci per l’. Dieci vittorie. Una strepitosa prestazione degli azzurri che strapazzano l’con un netto 9-1. Doppiette pere Immobile, in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Di Babayan il bel gole Immobile i migliori, ma impossibile trovare un azzurro che abbia giocato male. In alto laGALLERY.(4-3-3) Sirigu 6.5: viene impegnato ad inizio gara e risponde bene: PIU’ PLASTICO DI UN CHIRURGO (76′ Meret 6) Di Lorenzo 7: non viene particolarmente impegnato in fase difensiva, bene in fase propositiva: FULL OPTIONAL. Bonucci 7: errore in impostazione che rischia di far segnare Karapetyan, si riscatta con uno splendido assist per Barella: PIEDI DI FATA (69′ Izzo 6.5) Romagnoli 7: qualche errore in fase di impostazione, bene in ...

Vivo_Azzurro : ?? RISULTATO FINALE ???????? #ItaliaArmenia 9??-1?? ?? A #Palermo si abbatte sull’#Armenia la valanga azzurra. L’… - bonucci_leo19 : Pronti per ITALIA-ARMENIA ???????? #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Azzurri ???? a #Palermo per chiudere in bellezza il 2019 L'articolo ???? -