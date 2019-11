Italia-Armenia 4-0 | La Diretta Barella cala il tris | il poker è di Immobile Esordio per

Italia-Armenia 4-0 live - iniziato il secondo tempo! : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

LIVE Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - in campo Orsolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Toccato duro Zaniolo resta a terra, ma si rialza subito dopo. 48′ Zaniolo scala a centrocampo con Orsolini alto a destra nel tridente. 46′ Fuori Barella e dentro Orsolini per l’Italia. inizia il secondo tempo! 21.33 Italia che domina dal primo minuto al quarantacinquesimo con quattro gol frutto di azioni veloci e spettacolari, Immobile e Zaniolo in particolare ...

LIVE Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : goleada azzurra alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Italia che domina dal primo minuto al quarantacinquesimo con quattro gol frutto di azioni veloci e spettacolari, Immobile e Zaniolo in particolare spolvero. A tra poco per il secondo tempo! 45′ Finisce il primo tempo, Italia-Armenia 4-0. 44′ PALO! Fraseggi bassi e veloci palla che arriva ad Immobile sul centro sinistra e prova il tiro a giro ma prende il palo ...

LIVE Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : doppietta personale per Immobile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34′ Goooooooooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeee, Zaniolo con l’esterno lancia Immobile che con una finta di tiro salta il portiere e mette in rete a porta vuota, Italia-Armenia 4-0. 32′ PALO!!!! Chiesa supera l’avversario sulla sinistra e si porta davanti al portiere prendendo il palo con un tiro di mezzo esterno. 30′ Gooooooooooooooooooooooooool, ...

LIVE Italia-Armenia 2-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Immobile e Zaniolo firmano il vantaggio azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Jorginho imbuca per Immobile che si fa anticipare dal portiere avversario, vicina la terza rete azzurra. 17′ Bonucci prova la verticalizzazione per Di Lorenzo ma il pallone è troppo lungo e finisce fuori. 15′ Barella filtra per Chiesa che prova un tiro cross dalla sinistra, deviazione di un giocatore avversario determinante che manda fuori il pallone. 14′ Per ...

LIVE Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : ci prova Chiesa con un destro pericoloso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Chiesa dalla destra punta l’uomo e va al tiro di destro, palla fuori sopra la traversa. 3′ Alto il baricentro dell’Italia, i terzini sono già sulla linea dei centrocampisti. 1′ Subito Italia con Bonucci per Immobile che scambia con Chiesa che prova a ritornargli il pallone ma il passaggio è troppo debole. Inizia la partita! 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra ...

LIVE Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : si parte al Renzo Barbera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra poco il fischio d’inizio. 20.40 Entrano in campo le due squadre, inni nazionali in corso. 20.37 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali. 20.34 La situazione nel girone J delle Qualificazioni a Euro 2020 è ben delineata. Italia prima a punteggio pieno con nove vittorie su nove (27 punti). ...