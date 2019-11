Industria | Conte | ‘lavoro | ambiente e salute da tutelare insieme’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Lavoro,sono beni di primaria importanza, tutelati dall’ordinamento giuridico in forma parimenti intensa. Non è accettabile che peruno di questi diritti la società sia posta davanti alla ‘scelta tragica’ di sacrificare gli altri”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alle celebrazioni per i 170 anni della Cassa Depositi e Prestiti.“Nel corso della storia, le rivoluzionili -ha ricordato il premier- sono sempre state innescate da stagioni di grande innovazione, nelle quali la creatività dell’uomo ha potuto dispiegarsi liberamente per trasformare i processi produttivi alla luce di nuove scoperte. Per questa ragione, trasformare il nostro modo di produrre, il nostro modo di consumare, avvalendoci, in misura sempre crescente, di fonti ...

AnnaP1953 : RT @FraDiGiuseppe: Con il #MES dopo aver smantellato l’industria, #Conte & Co. distruggeranno anche sistema pensionistico e sanitario nel s… - lialagiulia : @NicolaPorro @editoreruggeri persino il giornale tedesco ''Deer Spiegel'' dice che CONTE fa MORIRE in BELLEZZA l'Industria ITALIANA!!!! - ilnord_it : DER SPIEGEL SCHIANTA IL GOVERNO CONTE: FA MORIRE L'INDUSTRIA ITALIANA MINISTRI INCAPACI E NON C'E' CERTEZZA DEL DIR… -