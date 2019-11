Individuato il genitore che offese l’arbitro donna Il club | “Gli abbiamo chiesto di

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Qualche settimana faraccontato delledirette ad un arbitrodurante la partita di Under 16 provinciale Vianney-Lenci Onlus. Undella Lenci urlò all’arbitro Alessia Ghione di tornare in cucina. Oggi il Corriere Torino riporta la notizia che ilin questione è stato. Arriva a tal proposito il comunicato della Lenci, che aveva avviato un’indagine interna. Ildichiara che si è trattato di un solo. E che è sbagliato generalizzare includendo altri nella questione. “L’episodio in questione è emerso riguardare un singolo, che purtroppo nella foga della partita pare si sia lasciato andare a commenti non adeguati allo spirito della nostra società. E con quelli che dovrebbero essere i valori del calcio. Ma riteniamo lesivo generalizzare l’accaduto attribuendo a tutti i presenti colpe che non hanno”. Il ...

