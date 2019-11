In uscita autobiografie di Simona Ventura e Gabriel Garko

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nella terza settimana di novembre cresce considerevolmente il numero di libri in. A partire da martedi' 19 novembre, sugli scaffali delle librerie arrivera' 'Codice', l'autobiografia diche celebra gli anni '80 e '90. A proposito del nuovo libro, la stessaha detto: "Ritornare agli ultimi decenni dello scorso millennio significa pero' immergersi nella cultura di quel periodo, attraverso i film, la musica e le 'star' che l'hanno reso indimenticabile. E come in ogni viaggio nei ricordi, tutti i sensi sono coinvolti: la vista, l'olfatto, l'udito, il gusto e anche il tatto; e' come riattraversare la mia vita riscoprendone i profumi, i suoni, i sapori, ma anche i valori che mi hanno accompagnato, e che i miei genitori hanno cercato di insegnarmi. Cosi' nasce questo libro, che parte da un'esperienza personale, la mia, ma diventa il racconto di un'epoca, ...

