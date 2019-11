Ilva | il giudice fissa l’udienza per il ricorso d’urgenza L’azienda sospende lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Le ditte dell’indotto in presidio davanti all’ingresso, i sindacati al Quirinale in serata, l’apertura del ministro Francesco Boccia a un “prestito ponte” se ArcelorMittal dovesse decidere di andare via e l’udienza suld’urgenza dei commissarita al 27 novembre con ilClaudio Marangoni del Tribunale Civile di Milano che ha chiesto di mantenere l’operatività degli impianti dell’exfino alla decisione. E in seratache convoca con urgenza le organizzazioni sindacali per comunicare la sospensione del cronoprogramma di spegnimento. Si è aperta così la prima giornata di una una settimana cruciale per il futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto, in attesa di un nuovo incontro tra il premier Giuseppe Conte e il proprietario della multinazionale Lakhsmi Mittal che gli sherpa continuano a tessere per ...

