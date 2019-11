Ilva - ecco la proposta di Mittal al governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Ex Ilva - spunta il salvataggio modello British Steel : ecco come funziona : A inizio settimana il governo incontrerà i consulenti Ernst and Young che hanno lavorato alla proposta di acquisto arrivata dalla società cinese all’azienda siderurgica britannica. Stesso schema all’orizzonte?

Per spegnere gli altiforni dell’ex Ilva non basta schiacciare «off» : ecco perché : La procedura è complessa e non esente da rischi e conseguenze, soprattutto se e quando si deciderà di riavviarli. Maggiore è la durata della fermata, maggiori sono i problemi alla ripartenza

Per spegnere gli altiforni dell’ex Ilva non basta schiacciare «off». Ecco perché : La procedura è complessa e non esente da rischi e conseguenze, soprattutto se e quando si deciderà di riavviarli. Maggiore è la durata della fermata, maggiori sono i problemi alla ripartenza

Davanti al caso Ilva - ecco cosa fa la politica : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio

LETTERA DALL'Ilva/ Un dipendente : ecco la grande occasione che questa crisi ci offre : Una testimonianza dall'impianto dell'Ilva di Taranto. Ciò che sta accadendo è un richiamo a rimettere al centro dell'azione il compito di ciascuno

Ex Ilva - ArcelorMittal agli operai : “Ecco le date per spegnere altoforno 2”. I sindacati : “A noi zero comunicazioni”. Incidente in acciaieria : L’ordine è stato comunicato ai lavoratori dell’altoforno 2: “Ecco il cronoprogramma per lo spegnimento dell’altoforno 2″. ArcelorMittal ha impostato il percorso che porterà alla serrata dell’impianto che, salvo proroghe, dovrà essere portato a produzione zero il 13 dicembre a causa delle prescrizioni della magistratura in seguito alla morte dell’operaio Alessandro Morricella nel 2015 e degli ...

Da Alitalia a Whirlpool - ecco tutte le Ilva d’Italia : Da Alitalia a Ilva, passando per Whirlpool sono 158 i tavoli aperti al Mise che interessano oltre 200mila lavoratori

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Novembre : Indiani in fuga ecco le prove. Mittal sbaracca l’Ilva : La proposta del governo c’è, ma adesso è sparita Arcelor Niente esuberi, ma cassa integrazione; sconto sul prezzo ma con più investimenti; a quel punto si può parlare di scudo penale: l’azienda, però, non si fa più sentire di Marco Palombi Lupi per agnelli di Marco Travaglio La nota faccia da renzi che risponde al nome di Renzi ci accusa di censurare un’archiviazione: quella dell’indagine nata a Firenze nel 2015, poi trasferita in parte ...

SCENARIO/ Mattarella - Ilva - regionali : ecco perché non si vota : La situazione non lo consente: il caso Ilva, la manovra, l'agenda elettorale regionale e istituzionale non permettono di andare alle urne

Giuseppe Conte in crisi di consenso - ecco perché è andato a farsi contestare all'Ex Ilva : il retroscena : Avete notato quanto, negli ultimi giorni, Giuseppe Conte ci stia mettendo la faccia? Quanto si faccia vedere? Premier prezzemolino, insomma. Ma con alterni risultati. L'ultimo episodio è stata la partecipazione al funerale dei pompieri morti nel rogo della cascina di Alessandria. Quello precedente a

L’anima industriale italiana è di acciaio. Ecco che significa chiudere l’Ilva : Roma. Cos’è l’industria italiana? “Gli americani ci definiscono con quattro F”, risponde Carlo Altomonte, economista, professore della Bocconi. “Fashion, Forniture, Food and Ferrari… Che significa tutta la meccanica avanzata, che è la nostra principale esportazione. Cioè macchine. Noi costruiamo e v

Rai - il Pd vuole la poltronissima. Altro che Ilva : ecco a cosa pensano al Nazareno : Un Partito democratico energico e determinato sta giocando la sua partita per militarizzare la Rai con uomini d'area. Il segretario Nicola Zingaretti aveva detto al Tg3: "Il governo dura finché è utile all'Italia". Sembra più che il governo durerà fino a quando non sarà esaurito il giro di nomine su

Ilva - De Angelis a Piazzapulita : "Cosa dovete avere il coraggio di fare" - ecco la faccia del ministro M5s : "È inspiegabile". Alessandro De Angelis, giornalista politico del'HuffingtonPost, sito diretto da Lucia Annunziata e non certo schierato con Salvini e il centrodestra in genere, prende la parola a Piazzapulita, in studio da Corrado Formigli, e mette il governo di Pd, M5s, Italia Viva e LeU spalle al