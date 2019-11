Il senso di colpa della Germania

Edoardo Nesi : “La civiltà è uccisa dal senso di colpa - la rete ci spia ovunque” : Edoardo Nesi, lo scrittore pratese Premio Strega nel 2011 per “Storie della mia gente” - in cui raccontava le vicende dell’azienda tessile di famiglia ceduta nel 2004 per via della crisi - torna oggi nelle librerie italiane con “La mia ombra è tua” (La nave di Teseo), “una storia d’amore iniziata quarant’anni fa e mai finita”, ma anche la storia d’un viaggio nell’Italia del ...