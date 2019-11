Il Segreto anticipazioni | la morte di ANTOLINA RAMOS

Il Segreto anticipazioni 18 novembre 2019 : le impronte incastrano Severo! : Le impronte rilevate sulla bomba potrebbero incastrare Severo, e Carmelo è molto preoccupato. Nel frattempo Elsa si troverà di fronte ad una proposta davvero inaspettata.

Il Segreto - anticipazioni : Francisca vuole vendicarsi di Severo : Francisca - Il Segreto La cattiveria di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) riemergerà prepotentemente nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana: certa che Severo Santacruz (Chico Garcia) abbia avuto un ruolo nell’attentato che si è verificato alle nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon), la dark lady sarà intenzionata a vendicarsi e dirà al capomastro Mauricio (Mario ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 22 novembre : Con la puntata domenicale, parte una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO; ecco le anticipazioni fino a venerdì 22 novembre 2019: I paesani organizzano una festa per Elsa. Francisca vuol farsi giustizia da sola, decretando così la condanna a morte di Severo, anche senza prove, ma Mauricio non è d’accordo. Severo dice a Carmelo di aver scoperto delle prove che inchiodano la Montenegro, ma Carmelo non crede che Francisca possa aver ...

Il Segreto - anticipazioni dal 17 al 22 novembre : Prudencio bacia Lola : Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano interessanti sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 17 a venerdì 22 novembre, Carmelo sarà colto dal timore che le impronte digitali ritrovate nei residui dell'ordigno esploso durante le nozze di Fernando e Maria Elena siano di Severo. Nel frattempo Antolina deciderà di contribuire alla colletta per l'operazione di Elsa. Successivamente Prudencio dichiarerà i suoi ...

Il Segreto anticipazioni : Antolina fuori controllo - Isaac ha paura per Elsa : La trama de Il Segreto che ha come “protagonista” la psicopatica Antolina Ramos (Maria Lima) sta per giungere al termine. Nell’arco delle prossime puntate italiane, la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) confesserà infatti ad Elsa Laguna (Alejandra Meco) tutti i crimini che ha compiuto, circostanza che la spingerà a spingersi oltre un punto di non ritorno… Il Segreto, news: il piano di Isaac ed Elsa contro ...

Il Segreto : anticipazioni puntate prossima settimana - 17-22 novembre : anticipazioni Il Segreto, puntate dal 17 al 22 novembre 2019 Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nelle puntate della prossima settimana della soap opera spagnola, Maria sarà disperata. La ragazza, dopo aver perso l’uso delle gambe a seguito della bomba scoppiata durante il ricevimento di nozze di Fernando e Maria Elena, non riuscirà a credere che non sarà più in grado di muoversi da sola. Nelle puntate dal 17 al 22 novembre de Il ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Francisca sta per impazzire! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: tra Isabel e Francisca le cose peggiorano e la donna sembra essere in procinto di cadere preda della follia. La stessa marchesa sta tramando affinché la Montenegro perda la ragione… Donna Francisca è sempre stata una delle maggiori protagonista de Il Segreto. Nonostante la sua cattiveria e le sue azioni riprovevoli, la matrona della Villa è presente sin dalla prima puntata della soap ed è ...

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 novembre : Donna Francisca condanna a morte Severo : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera spagnola Il Segreto, che vedremo in onda dal 17 al 22 novembre con una nuova serie di episodi che si preannunciano ricchi di novità e di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, le Anticipazioni sulle trame rivelano che Donna Francisca si scaglierà duramente contro Severo, al punto da decidere la sua condanna a morte per il terribile attentato che è avvenuto in paese. Nel frattempo Antolina ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019: Donna Francisca intende farsi giustizia da sola e, nonostante sia senza prove, vorrebbe che Severo morisse. Ma Mauricio non è d’accordo con la Montenegro… Gli abitanti di Puente Viejo organizzano una festa per Elsa Laguna… Severo spiega a Carmelo che ha raccolto delle prove che inchiodano Francisca, ma Carmelo non crede che la donna possa aver creato ...

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 novembre : una condanna a morte : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Donna Francisca pronta ad agire contro Severo, Maria sempre più addolorata Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana, Donna Francisca non ha le prove che andrebbero a confermare la colpevolezza di Severo nell’attentato, ma sentenzia comunque la condanna a morte dell’uomo. La Montenegro chiede, a questo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 ...

Il Segreto anticipazioni : arriva DORI VILCHES - ecco chi è : Terribile “antagonista” in arrivo per Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza dovrà infatti interagire con DORI VILCHES (Marian Degas), un’infermiera senza scrupoli assunta da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo dunque insieme come verrà introdotta la new entry… Il Segreto, news: Maria si trasferisce a La Havana con Fernando Se si dà uno sguardo alle anticipazioni ...

Il Segreto - anticipazioni 15 novembre : Francisca giura vendetta contro il Santacruz : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora guerra che vanta all'attivo più di 2000 appuntamenti. Le anticipazioni della puntata trasmessa venerdì 15 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più decisa a vendicare Maria Castaneda. La matrona, infatti, condannerà a morte Severo Santacruz, ritenuto responsabile dei fatti accaduti alla Casona. Elena Laguna, invece, ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Dopo Marchena è Lola la nuova spia di Francisca : Una inaspettata scoperta sul conto di Marchena farà sorgere in Prudencio il sospetto di essere circondato da spie... anche la sua Lola lo starà tradendo?

Anticipazioni Il Segreto al 1° dicembre : Fernando corrompe il medico che visita Maria : Non sono affatto buone le notizie che apprenderà Maria Castaneda nelle puntate de Il Segreto in onda dal 25 novembre al 1° dicembre. In tale periodo, infatti, la figlia di Emilia deciderà di sottoporsi ad un ulteriore consulto medico per capire se la sua paralisi alle gambe sarà definitiva. Dopo l'attentato che è costato la vita a Maria Elena, infatti, anche Maria ha dovuto fare i conti con una terribile notizia che l'ha fatta sprofondare nella ...