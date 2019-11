Il punto sulla procreazione medicalmente assistita in Europa

Il punto sulla Serie A dopo 12 turni : bene Juventus e Inter - deludono Milan e Napoli : La Serie A in questo weekend è ferma a causa della sosta per le Nazionali. E' quindi il momento adatto per analizzare lo stato di forma delle varie squadre in questa prima parte del campionato. Finora stanno andando bene come previsto Juventus e Inter, mentre al di sotto delle attese sono Napoli e Milan. bene Juventus, Inter e Atalanta, delude invece il Napoli dopo 12 giornate di Serie A, possiamo trarre un primo bilancio sullo stato di forma ...

"Pericoli incombono sulla democrazia. Reagiamo tutti" : la lettera di Liliana Segre a 'punto Dritto' : ″È questo un periodo difficile per la nostra democrazia, per la nostra società civile, per il clima che si respira e per i pericoli che incombono”. È uno dei passaggi della lettera della senatrice Liliana Segre, inviata all’associazione ‘Punto Dritto’ che in questi giorni ha raccolto l’adesione di venti Comuni del Trapanese che intendono conferirle la cittadinanza ...

Formula 1 - Bottas senza peli sulla lingua : “la mia situazione? Ad un certo punto diventa un dolore nel… culo” : Il pilota della Mercedes ha commentato la situazione che vive di anno in anno, dovendosi conquistare la conferma a suon di buone prestazioni La missione di Valtteri Bottas in Mercedes è sempre la stessa, riuscire a strappare il rinnovo del proprio contratto, firmato sempre per una sola stagione. Anche questa volta, la scadenza è stata spostata dal 2019 al 2020, obbligando dunque il finlandese a conquistarsi in pista la ...

A che punto è il braccio di ferro sulla manovra : Mettere in salvo la legge di bilancio. E' la 'mission' del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che oggi hanno incontrato i rappresentanti dei singoli partiti che sostengono il governo per stemperare le tensioni e far sì che non ci siano ulteriori fibrillazioni. L'invito arrivato è' quello di non scaricare le tensioni sulla manovra e sull'esecutivo, considerato anche il faro acceso dall'Unione europea. ...

Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera : il punto sulla Manovra : Si prevedono tensioni fra le forze di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. Ufficialmente nella riunione si dovrebbe discutere del decreto terremoto e della proposta del ministro Bonafede sul carcere per i grandi evasori, ma il Movimento Cinque Stelle ha tutte le intenzioni di riportare al centro delle discussioni la Manovra economica, insistendo su quei nodi per cui ancora manca l'intesa con il Partito ...

"Avevamo detto che non ci doveva essere aumento di tasse, e così è. Si tratta di un buon punto di partenza, vedremo il lavoro Sulla Legge di Bilancio". Con queste parole Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva (la nuova formazione politica di Matteo Renzi)