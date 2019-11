Il kit Logitech pensato per i gamer con disabilità

Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019) (Foto:) Un’ottima notizia per i tanticonche possono avere qualche problema a utilizzare controller e accessori in commercio. Per venire incontro alle loro esigenze, un colosso comeha preparato una collezione chiamataG Adaptive Gaming Kit. Questo kit include pulsanti e grilletti progettati appositamente per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori disabili. Gli accessori possono essere facilmente configurati con una vasta gamma di giochi presenti sul mercato senza perdere nelle prestazioni e nella qualità rispetto a controller e altri gadget tradizionali.G Adaptive Gaming Kit funziona con Xbox e con Xbox Adaptive, ossia l’hub unificatoproprio per giocatori con mobilità ridotta, che mette a disposizione connettività usb e bluetooth, Xbox Wireless, Copilot e un connettore jack da 3,5 mm. Si avrà a ...

