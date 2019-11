Il fascino proibito dell' irrealtà Ecco i cabaret degli artisti

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 18 novembre 2019) Come per scardinare la consuetudine dei luoghi comuni con i quali si narrano le vicendea nascita di, gruppi, atteggiamenti culturalie avanguardie il Barbican Center a Londra mette in scena, curata da Florence Ostende, una mostra tanto sontuosa negli apparati quanto acuta e profonda

