Il ct della Macedonia | “Il Napoli ha sbagliato con Elmas”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il commissario tecnico, Igor Angelovski, ai microfoni di radi Punto Nuovo ha commentato la singolare situazione che si è venuta a creare dopo l’intervista rilasciata da Elmas durante il ritiro con la Nazionale e il duro Tweet di risposta del. “Non sta a me commentare la decisione del, ma onestamente credo che non sia stato corretto. Elmas è un professionista e quando viene in Nazionale i giornalisti qui gli chiedonosua esperienza in azzurro e credo non abbia detto nulla di. La decisione per me non è stata corretta, ma Elif la ha accettata con grande professionalità. So come il ragazzo parlacittà disua gente e del club, è molto contento di essere lì, ma per me è stata una decisione poco corretta quellasocietà” L’allenatore ha dunque difeso la posizione di Elmas che, a suo avviso, non ha ...

