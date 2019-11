Il collegio nuova puntata martedì 19 novembre su Rai 2

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il19nuovo appuntamento su Rai 2 e in streaming su Rai Play, le anticipazioni19nuovo appuntamento con Ilsu Rai 2, lo show che racconta la vita di 20 ragazzi in una scuola di qualche anno fa, nello specifico del 1982. Nella, sempre accompagnata dalla voce di Simona Ventura, i ragazzi si ritroveranno a dover affrontare lezioni separate, dopo che l’ispezione della scorsa settimana non è andata proprio bene. l Preside è estremamente contrariato e, per cercare di migliorare la condotta dei propri collegiali e il loro profitto, decide di sperimentare il metodo dell’educazione separata. Nella lezione di canto i ragazzi si cimenteranno con un grande successo di Lucio Dalla, mentre in quella di arte le ragazze dovranno imparare ad utilizzare il walkman, oggetto di culto per tutti i ragazzi degli anni 80 e scopriranno la ...

