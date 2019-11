Ibrahimovic vuole l’Italia! Il Bologna manda Di Vaio in missione per battere la

Il Messaggero : Ibrahimovic si offre al Napoli. Vuole 3-4 milioni per sei mesi : Tutti sognano Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna tratta ormai da giorni, complice l’amicizia che lega Ibra a Mihajlovic. Lo sogna anche il Milan, a cui la sua esperienza farebbe comodo in un momento non troppo felice. Ieri lo svedese ha salutato i Los Angeles Galaxy con un tweet. Ha scritto: “Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, ...

Sabatini : “Ibrahimovic vuole aiutare Mihajlovic - faremo di tutto affinché accada” : Il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini, è intervenuto al termine della sfida contro l’Inter tornando a parlare della possibilità di vedere Ibrahimovic con la maglia del Bologna “Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbe aiutare Mihajlovic e posso dire che noi faremo ...

A tutto Ibrahimovic : “Mihajlovic mi vuole al Bologna - mi piacerebbe giocare a Napoli. Guardiola? Ha paura di me” : L’attaccante svedese ha concesso una lunga intervista in cui non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A Tra pochi giorni affronterà con la maglia dei Los Angeles Galaxy il Minnesota United, match valido per i playoff di MLS. La mente di Zlatan Ibrahimovic però vola altre, alla scadenza del suo contratto fissata a dicembre, una dead-line entro cui decidere il proprio futuro. Lapresse La voglia di tornare in Italia ...