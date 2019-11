I libri preziosi di Torrefranca spostati al piano terra | distrutti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Luca Fazzo Trasferiti dentro Palazzo Pisani. Scelta devastante Erano sopravvissuti nei secoli, passati di mano in mano tra collezionisti, musicisti, appassionati. Di alcuni si erano perse le tracce, ed erano stati recuperati a prezzo di tempo e fatica. Sono gli spartiti e gli incunaboli secolari che Fausto, straordinaria figura di musicologo e ricercatore, radunò nella prima metà del secolo scorso, creando un fondo che costituisce una miniera di conoscenze sulla musica del Rinascimento. Ma che ora lotta per sopravvivere, investito in pieno dall'acqua alta che ha invaso Venezia penetrando nei locali dove improvvidamente i manoscritti erano stati collocati cinque anni fa per decisione del Conservatorio Benedetto Marcello, aldi Palazzo Pisani (nella foto). Anche a Palazzo Pisani, che dal 1940 ospita il Conservatorio veneziano, l'acqua alta di questi ...

