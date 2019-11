Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019) Da Pixabay Ilè ormai alle porte e molti consumatori si stanno già preparando ad approfittare dei primi sconti e delle offerte che culmineranno nella giornata del prossimo venerdì 29 novembre, data ufficiale del venerdì nero. Ma per non lasciarsi trascinare troppo dalla frenesia dello shopping o da offerte spesso irrealistiche è meglio avere qualche cautela in più in questo periodo, per non trovarsi pentiti ed evitare le truffe. Ecco allora che diverse associazioni di consumatori iniziano a diffondereutili per approfittare delle migliori offerte senza però “farsi fregare”, soprattutto per quanto riguarda glionline. In occasioni come il, è possibile che alcuni rivenditori approfittino per mettere sul mercato merce contraffatta o di qualità scadente, così da massimizzare i profitti. Così, Adiconsum e l’associazione Consumers for Digital ...

makkox : Giacomo @keyson, se 'autore di notevoli idiozie' fosse l'attività per cui salvini ti ha notato, ascolterei i suoi c… - giordi63 : RT @mimandaRai3: Consigli per lo shopping nei negozi su strada #MiMandaRai3 - MilanoCitExpo : I consigli per fare gli acquisti del Black Friday in sicurezza #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -