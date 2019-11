I centesimi che valgono fino a 2500 euro

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Gabriele Laganà Nonostante i quasi 5 milioni di pezzi coniati, le monete da 50del 2007 sono quasi introvabili. Il loro valore si aggira sui 10Il mistero delle monete scomparse. Non è il titolo di un film d’azione ma un curioso arcano legato ai 50didel 2007. Nonostante in quell’anno la Zecca dello Stato abbia coniato ben 4.994.490 pezzi, di quelle monete in giro non c’è praticamente traccia. È facilissimo trovare quelle del 2001 e del 2002. Del 2007, invece, quasi nulla. La moneta è fatta con il cosiddetto “oro nordico”, una lega composta da rame per l’89% e per la restante parte di zinco, alluminio e stagno, ed è dedicata alla statua equestre di Marco Aurelio di Piazza del Campidoglio a Roma. Un pezzo interessante che, però, sembra essere svanito nel nulla. Molti si chiedono dove sono finiti i 50del 2007. Ovviamente, sulla vicenda ...

