Huawei-Usa | nuova deroga di tre mesi L’accordo con la Cina è lontano

Gli USA hanno preso una decisione sul destino di Huawei - che intanto prepara la risposta : Il Dipartimento del Commercio USA estende di altri 90 giorni la licenza temporanea per Huawei. Da parte sua il colosso cinese prepara un annuncio su HarmonyOS.

Gli USA confermano la proroga della sospensione sul ban a Huawei - ma solo per due settimane : Dagli USA arriva la conferma dell'estensione delle licenze per consentire alle aziende americane di collaborare con Huawei. Due settimane in attesa di ulteriori proroghe.

Huawei rassicura gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA : Mentre il governo USA sembra pronto a concedere una ulteriore proroga alla sospensione del ban, Huawei rassicura i propri utenti in merito agli aggiornamenti.

Google - Android - Huawei e ZTE nel mirino degli USA - ora più che mai : Google è oggetto di una investigazione antitrust per presunto comportamento monopolistico mentre Huawei e ZTE se la vedono con la FCC americana

Il ban USA ha esaurito definitivamente la pazienza di Huawei : HarmonyOS arriverà molto presto anche sul mobile : Vincent Pang Vice Presidente Huawei afferma che HarmonyOS per smartphone potrebbe essere completato fra 6-9 mesi

Istruzioni Huawei Mate 30 italiano Pdf come usare smartphone Android : Istruzioni Utente Huawei Mate 30 PDF italiano scaricare il manuale italiano PDF tutte i trucchi e la guida come usare smartphone Android Huawei Mate 30

Il CEO di Huawei parla senza filtri della guerra commerciale USA-Cina : Nel corso di una lunga chiacchierata con alcuni esperti del settore, il CEO di Huawei Ren Zhengfei ha parlato di sovranità generale e della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

GUERRA USA-CINA/ Huawei e 5G - lo schiaffo - in Francia - di Xi a Trump : Nonostante l'offensiva degli Usa di Trump contro Huawei e il 5G, la Cina fa le sue contromosse, per sottrarre l'Europa all'orbita americana

Il CEO di Huawei non teme il ban USA : "Possono anche tenerci in black list - andremo comunque alla grande" : La resilienza mostrata nel momento più buio della storia Huawei ha galvanizzato il fondatore e CEO Ren Zhengfei, intervistato dal Wall Street Journal

Huawei - per William Xu - continuerà a crescere nonostante gli ostacoli del governo USA : Il Board Director di Huawei afferma che la crescita dell'azienda continuerà anche senza l'utilizzo di componenti provenienti da aziende USA

Huawei-Usa - il bando su Android potrebbe cadere «molto presto» : Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, per la prima volta apre in maniera netta alla possibilità di un vicino accordo che permetterebbe alle aziende americane di collaborare con Huawei

Come aggiornare Huawei Honor usando HiCare : aggiornamento del software tramite HiCare è supportato da una vasta gamma di dispositivi Huawei / Honor tra cui Huawei P30 Pro, Huawei Nova 5 pro, Huawei Y9 Prime 2019, Mate 20 Lite, Honor 20 Pro, Honor 10, Honor 8X e Di Più.

Il nuovo ban degli USA contro Huawei e ZTE potrebbe essere il più duro di sempre : Il 19 novembre la FCC americana discuterà due mozioni che potrebbero portare il ban di Huawei e ZTE ad un nuovo livello