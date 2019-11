“Grave malattia dopo il parto” Domenica In | l’amatissima coppia racconta quel dramma che

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019) Un momento davvero toccante aIn,lo che ha visto protagonista Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada. Ospiti di Mara Venier i due hannoto il loro amore ripercorrendolo tutto, tappa per tappa. Un evento che senza dubbio ha trasformato la loro vita è stata la nascita della figlia. La nascita della bimba ha preceduto l’inizio di unadella Spada. Unche laancora non riesce a dimenticare: “Ho avuto un ictus, un’embolia post partum – hato Daniela Spada – È stata come un’onda che mi ha travolto. Ho chiamato Cesare, è arrivata l’ambulanza in 5 minuti”. A continuareracconto dolorosissimo è Cesare Bocci: “Abbiamo un sistema sanitario eccezionale, purtroppogiorno abbiamo beccato lo str*** di turno, che credeva si trattasse di una crisi isterica. Poi hanno capito che era un ictus, ma nel frattempo erano passate due ore. Se ...

