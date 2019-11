Grande Fratello Vip anticipazioni | Jessica Morlacchi si candida

Floriana Secondi - l’ex concorrente del Grande Fratello rivela : “Sono stata fidanzata con Teo Mammucari” : “Sono stata fidanzata con Teo Mammucari“. A rivelarlo a sorpresa nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live è l’ex concorrente del Grande Fratello Floriana Secondi, lasciando di stucco Barbara D’Urso. “Hai avuto una liaison con Teo?”, le ha chiesto infatti la conduttrice – visibilmente perplessa – per avere chiarimenti a riguardo. “Certo, perché no? L’ha detto anche lui tanti anni ...

Grande Fratello - Kiko Nalli - Ambra e Gaetano. Il video delle corna? Domenica Live - bomba D'Urso : Adesso la verità potrebbe venire a galla. Una volta per tutte. A Domenica Live la d’Urso mostrerà un video choc dell’incontro tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena (ex gieffini). Il gossip è diventato rovente da quando sono state pubblicate da un noto settimanale alcune foto c

Grande Fratello Vip 4 : Inizio - Conduttori e Opinionisti Ufficiali! : La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per ritornare. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi adesso sappiamo ufficialmente chi sarà il conduttore e chi saranno i due Opinionisti. Inoltre dopo i vari rinvii sappiamo anche quando inizierà il padre di tutti i reality show. Ecco quindi tutte le anticipazioni sul Grande Fratello Vip. Finalmente è tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, è quindi possiamo iniziare il conto ...

Gennaro Lillio - l’oblio dopo il Grande Fratello. Ora rispunta con un nuovo look : “Sembro un barbone” : Lo abbiamo conosciuto nella casa del Grande Fratello, dove ha iniziato una relazione con Francesca De André, figlia di Cristiano, all’epoca fidanzata con Giorgio Tambellini. dopo la fine della relazione con il compagno, la De André si è lasciata andare con il modello napoletano e alla fine del reality show i due hanno iniziato a frequentarsi. La loro storia, però, è finita bruscamente e con risolvi non troppo felici per i due. L’ex ...

Grande Fratello - Gaetano e Ambra Lombardo - le prove del bacio : il paparazzo Fiumara si difende con foto choc : Il caso esplode. Dopo le foto pubblicate su Diva e donna, che ritraggono un bacio tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena, arrivano nuovi dettagli. Raccapriccianti. Proprio ieri, in esclusiva a Libero, Nalli aveva sostenuto con un video e alcune dichiarazioni che si trattava di

