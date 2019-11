Gran premio del Brasile | vince un super Verstappen

Max Verstappen ha vinto il Gran premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

MotoGP - dove vedere in streaming o in tv il Gran premio della Comunità Valenciana : Dalla pole position partirà Fabio Quartararo, mentre Maverick Viñales si gioca il terzo posto nella classifica generale

Formula Uno - dove vedere il Gran premio del Brasile in Tv : La Formula Uno approda in Brasile per il penultimo appuntamento stagionale, una gara che almeno sul piano della classifica ha poco da dire (già assegnato il titolo piloti a Lewis Hamilton e quello costruttori alla Mercedes, ma che nel corso degli anni non ha mancato di regalare spettacolo. La gara sarà particolarmente speciale per Sebastian […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Brasile in Tv è stato realizzato da ...

Gran premio Valencia MotoGp : dove vedere la gara in TV : Ultimo appuntamento stagionale per il Motomondiale, che si tiene come da tradizione a Valencia. La classe regina ha già decretato ormai da qualche tempo il suo campione e, tanto per cambiare il titolo è andato a Marc Marquez, ma la gara è destinata a restare nella storia per un altro motivo: proprio ieri il compagno […] L'articolo Gran Premio Valencia MotoGp: dove vedere la gara in TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Formula 1 - Leclerc rischia grosso in vista del Gran premio del Brasile : il monegasco a rischio penalità : La Ferrari si interroga sul da farsi in vista del Gran Premio del Brasile, Leclerc potrebbe scontare una penalità in griglia se dovesse montare una power unit nuova Secondo Max Verstappen, la Ferrari ha faticato ad Austin perché ha smesso di barare, venendo ‘appiedata’ dalla direttiva FIA relativa al flusso di benzina nella power unit. A distanza di qualche giorno dal Gran Premio degli Stati Uniti, ecco arrivare i primi dati ...

Formula 1 - il Gran premio degli Stati Uniti in diretta TV : La gara che potrebbe assegnare il titolo mondiale a Lewis Hamilton si corre questa sera in Texas: le informazioni e i link per seguirla in diretta, anche in chiaro

F1 Gran premio degli Usa - la denuncia di Sebastian Vettel : “Forte odore di marijuana sul circuito - è una follia” : “La marijuana è legale in Texas?“. Così ha chiesto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel a un giornalista durante le prove libere di venerdì in vista del Gran Premio di F1 che si correrà oggi a Austin, negli Stati Uniti, denunciando di aver avvertito l’inequivocabile odore della marijuana sul circuito, in particolare all’altezza di alcune curve e anche nella corsia dei box. “Sì, l’ho avvertito in macchina. Che ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran premio della Malesia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGP, penultima gara del Motomondiale. A Sepang, Viñales ha concluso la corsa davanti al già campione del mondo Marc Marquez e alla Ducati di

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la

MotoGp – Si spengono i semafori a Sepang : ecco la partenza del Gran premio della Malesia [VIDEO] : semafori spenti e spettacolo che può cominciare a Sepang, è scattato il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp I semafori si spengono, i cuori saltano in gola e le emozioni possono finalmente cominciare. Scatta il Gran Premio di Sepang, il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, già messo in tasca da Marc Marquez ormai da qualche settimana. Dopo cinque vittorie consecutive, lo spagnolo appare in difficoltà sul tracciato ...

Moto2 – Binder vince il Gran premio della Malesia - ma Alex Marquez è campione del mondo! : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto dietro Binder, un piazzamento che gli permette di laurearsi campione del mondo Alex Marquez è campione del mondo di Moto2, allo spagnolo basta il secondo posto ottenuto in Malesia per ottenere il secondo titolo in carriera dopo quello di Moto3 ottenuto nel 2014. AFP/LaPresse Un primato storico per la famiglia di Cervera, dato che per la prima volta due fratelli riescono ad essere campioni iridati ...

Gran premio Malesia - Quartararo si prende la pole a Sepang : Sepang (Malesia) - pole position all'ultimo respiro per Fabio Quartararo al Gran Premio della Malesia. E' ancora una volta il rookie of the year

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran premio della Malesia di MotoGP : Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha non ufficiale, partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP, in programma domenica mattina sul circuito di Sepang. Dietro Quartararo partiranno altre due moto Yamaha: quelle di Maverick Viñales e Franco Morbidelli.