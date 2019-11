Governo | Di Maio | “Il maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono

Rissa nel Governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Luigi Di Maio - ultimatum al Governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

Luigi Di Maio - 5 Stelle verso la resa : "Il secondo mandato". Crisi di Governo vicina? : L'ultima assemblea con i parlamentari del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancora una volta la spaccatura interna sulla Crisi Ilva, che adesso si trasforma in paura. A quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sarebbe entrato in aula e, avendo trovat

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il Governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Luigi Di Maio evoca la crisi di Governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per Governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul Governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...