Ginnastica | Vanessa Ferrari salta la Coppa del Mondo Problemi alla tiroide | niente

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari torna in gara : Coppa del Mondo con Lara Mori a fine novembre. La lista dei partecipanti : Vanessa Ferrari tornerà in gara a Cottbus (Germania) nel weekend del 21-24 novembre: la bresciana scenderà in pedana in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Nel giorno in cui la Farfalla di Orzinuovi festeggia il tredicesimo anniversario del suo trionfo ai Mondiali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : l’Italia può qualificare 2 individualiste! Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in corsa - come funziona? Il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile (4 posti a disposizione), Marco Lodadio e Ludovico Edalli (pass nominale per i due uomini grazie all’argento agli anelli per il laziale e al piazzamento nel concorso generale per il bustocco). La nostra Nazionale può però conquistare ancora dei pass e aumentare il proprio contingente nel Sol Levante, si potrebbero infatti ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : un’Italia da record con 2 medaglie e un nuovo primato. Solo con Vanessa Ferrari e Cassina-Morandi si fece meglio : L’Italia ha conquistato due medaglie ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si sono disputati alla Schleyer Halle di Stoccarda, la nostra Nazionale è stata assoluta protagonista in Germania e ha ottenuto dei risultati di primissimo piano offrendo delle prestazioni dall’elevato contenuto tecnico. Si tratta di una crescita importante per tutto il movimento anche perché il Bel Paese non vinceva almeno due allori iridati ...

Ginnastica - dall’oro di Vanessa Ferrari all’antologia delle Fate : qual è la più grande impresa dell’Italia femminile? : L’Italia della Ginnastica artistica femminile può annoverare tre grandi imprese nella sua storia: Vanessa Ferrari che si laurea Campionessa del Mondo all-around nel 2006, la squadra che vince gli Europei di Volos 2006, le Fate che si mettono al collo la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali di Stoccarda 2019. Tre cioccolatini spalmati negli ultimi tredici anni che hanno portato la Polvere di Magnesio azzurra davvero in ...

Ginnastica - tutte le medaglie dell’Italia femminile ai Mondiali : le Fate firmano il nono sigillo - cinque allori di Vanessa Ferrari : Oggi l’Italia femminile ha conquistato la nona medaglia della sua storia ai Mondiali di Ginnastica artistica. La squadra ha compiuto un’impresa fuori dal comune e si è messa al collo uno strepitoso bronzo nel team event, la gara più prestigiosa che premia la bontà del movimento di una Nazione intera. Le Fate si sono letteramente superate e ci hanno regalato un podio iridato a distanza di sei anni dall’ultima volta in rosa, ad ...