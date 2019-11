Georgia | proteste per il no del governo alla riforma elettorale | opposizione blocca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Con lucchetti alle porte e sacchetti di sabbia in strada gli attivisti dell’na hannoto lunedì pomeriggio l’accesso al parlamento nella capitale di Tbilisi. I manifestanti, con a capo il leader del partito di“Nuova”, Giorgi Vashadze, hanno chiesto le dimissioni delguidato dal partito “Sognono” di Mamuka Bakhtadze: “Andremo avanti finché non saranno soddisfatte le richieste di dimissioni dele convocate nuove elezioni parlamentari anticipate con il sistema proporzionale”, ha precisato l’all’agenzia di stampa russa Interfax. Secondo quanto riferiscono i media locali, la polizia ha già allontanato i manifestanti utilizzando cannoni ad acqua e liberato l’edificio dai picchetti. Gli attivisti si sono dispersi per le strade del centro. Nonostante ...

