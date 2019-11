Genova | perde la vita una giovane di 27 anni per meningite

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il pronto soccorso dell'ospedale di San Martino di, ha attestato che laIlaria Caccia di 27è morta in seguito a una sepsi meningococcica. La ragazza genovese era stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Visto il caso di, l'Asl ha attivato nell'immediato la profilassi diretta a tutte le persone che sono entrate in contatto con la ragazza, la quale risiedeva presso la zona di San Martino. Gli ultimi contatti che ha avuto larisalgono a sabato scorso quando ha partecipato a un evento presso la parrocchia sita in via Padre Semeria. Inoltre, Ilaria lavorava presso un locale acon mansioni di cameriera....

