Gela | automobilisti gettano spazzatura per strada | multe da 600 euro ciascuno

(Di lunedì 18 novembre 2019) Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – Sanzioni per oltre 600sono state comminate dalla Polizia di Stato di(Caltanissetta) nei confronti di 23 conducenti d’auto che con la loro vettura si sono fermate e hanno abbandonato i rifiuti in, creando una discarica nella periferia di. A ‘incastrarli’ sono state le telecamere installate da personale del Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo. Varia la tipologia dei rifiuti abbandonati, con prevalenza di quelli urbani domestici. Da autovetture e furgoni sono stati lanciati e riversati insacchi, sacchetti, cartoni, tubi, monopattini. In alcuni casi l’abbandono di rifiuti e’ avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell’aspetto del territorio. In totale sono state comminate circa 14miladi sanzioni amministrative. ...