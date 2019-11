Gela : automobilisti gettano spazzatura per strada - multe da 600 euro ciascuno : Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – Sanzioni per oltre 600 euro ciascuno sono state comminate dalla Polizia di Stato di Gela (Caltanissetta) nei confronti di 23 conducenti d’auto che con la loro vettura si sono fermate e hanno abbandonato i rifiuti in strada, creando una discarica nella periferia di Gela. A ‘incastrarli’ sono state le telecamere installate da personale del Gabinetto regionale della polizia scientifica di ...