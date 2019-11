Formula 1 – Dal pagamento di una clausola al cambio di nome | il futuro del Gp del Brasile

Formula 1 – Ecclestone difende la Ferrari dalle accuse di Verstappen : “forse sono solo stati più abili” : Bernie Ecclestone, il sesto titolo di Lewis Hamilton e le accuse di Verstappen alla Ferrari: le parole dell’ex patron del Circus La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: si corre oggi in Brasile, infatti, il penultimo Gp della stagione. Verstappen partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Hamilton, mentre Leclerc, che ha chiuso al quarto posto le qualifiche di ieri ad Interlagos, partirà dalla 14ª posizione a ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

Formula 1 - Verstappen torna a pungere Hamilton : “ognuno dipende dalla macchina che guida” : Il pilota olandese è tornato a parlare del collega britannico, lanciandogli l’ennesima frecciatina della stagione Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno raggiunto una specie di tregua armata, in caso di contatti in pista o situazioni borderline, tutto verrà risolto in privato. Lapresse Qualcosa però deve essere sfuggito all’olandese, che è tornato a pungere il campione del mondo, lanciandogli l’ennesima frecciatina: ...

Formula 3 – Sophia Floersch torna in pista a Macao ad un anno dall’incidente : “le persone non capiscono” : Sophia Floersch in pista a Macao ad un anno dal tragico incidente che le ha quasi tolto la vita: le sensazioni della giovane pilota tedesca E’ passato un anno da quello spaventoso e tragico incidente che ha visto coinvolta Sophia Floersch sulla pista di Macao e adesso la pilota tedesca torna proprio sul circuito di Macao, che le ha quasi tolto la vita. “Ho sempre saputo che sarei tornata a Macao, ma fino a metà anno non avrei ...

Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ : Toto Wolff salta il Gp del Brasile - non succedeva dal 2013 : Wolff salta il Gp del Brasile: il team principal Mercedes non sarà al muretto ad Interlagos Domenica si corre in Brasile il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha già festeggiato la vittoria del titolo Costruttori e del titolo piloti, con Hamilton campione del mondo grazie al secondo posto negli Stati Uniti. Il Team di Brackley non ha però intenzione di cullarsi sugli allori e nelle ultime due gare vuole ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la

Formula 1 - Leclerc affascinato dal Gp di Austin : “pista unica - ma è necessario un bilanciamento ideale” : Il pilota della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento di Austin, sottolineando come quella americana sia una pista che lo esalta L’esito del Gran Premio del Messico non ha certamente soddisfatto Charles Leclerc, costretto a chiudere al quarto posto nonostante la pole position conquistata al sabato. Lapresse Un risultato deludente per il monegasco, pronto adesso a riscattarsi ad Austin, sede del prossimo appuntamento del ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%) battuto dalla Formula 1 (9.5%). Fazio 7.4%-6.1% - Le Iene 10.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene ha ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp Messico 2019 : ad un passo dal titolo : Dove vedere la gara di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky e...

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

Formula 1 – Verstappen punito dalla FIA per non aver rallentato dopo il crash di Bottas : 3 posizioni di penalità in griglia : La FIA ha deciso di punire Max Verstappen per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha ricevuto 3 posizioni di penalità in griglia Nessun accenno di investigazione durante la gara ma, a motori spenti e con ‘colpevole’ ritardo, la FIA ha deciso di porre Max Verstappen ‘under investigation’, prendendo in esame il suo comportamento in merito alle ...