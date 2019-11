Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Federico Garau Già sottoposto a obbligo di presentazione ogni 3 giorni presso la polizia giudiziaria, dopo il nuovo processo a suo carico, il nordafricano se la cava con un semplice obbligo di firma giornaliera, evitando così di tornare dietro le sbarre Non ha fatto in tempo ad uscire daled a ricevere la misura restrittiva dell'obbligo di presentazione ogni 3 giorni presso l'autorità giudiziaria, che è tornato subito a rubare per ben due volte nel corso della medesima giornata, venendo per questo motivo tratto in arresto dagli uomini della questura di. Come riportato dalla stampa locale, il responsabile è un 26ennesenza fissa dimora, che è stato colto lo scorso venerdì in flagranza di reato mentre, col bottino in mano, fuggiva da due inseguitori. Sono stati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, impegnati in un servizio di pattugliamento del ...

LuigiSusin : Forlì, 2 furti in un giorno appena uscito da carcere: preso magrebino - forli24ore : Contrasto ai furti in abitazione, arrestato macedone ricercato in ambito internazionale -