Ford Mustang Mach-E | debutta a Los Angeles il suv elettrico sportivo – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Chissà cosa direbbe Lee Iacocca, ex manager dellaè papà dellaoriginale, scomparso lo scorso 2 luglio, della nuova-E: si tratta del primo modellodella marca e si ispira, tanto nel nome quanto nelle forme, all’iconica muscle-car a stelle e strisce. Tuttavia, alle forme da muscoloso coupé la-E contrappone quelle da suv di medie dimensioni, seppur col tetto sfuggente e coperto da un cristallo panoramico che prevede uno speciale rivestimento che protegge dai raggi ultravioletti. All’interno l’architettura dellaè sostituita da un’impostazione molto più simile a quella della Tesla, come testimonia il grande display centrale da 15,5 pollici: pienamente compatibile con smartphone, sfrutta l’intelligenza artificiale per acquisire le abitudini degli utenti e anticiparne desideri e necessità. Mentre la strumentazione tachimetrica adotta ...

CNETNews : 2021 Ford Mustang Mach-E vs. Audi E-Tron, Jaguar I-Pace and Tesla Model 3 - MarcoScafati1 : #Ford #MustangMach-E, debutta a #LosAngeles il #suv #elettrico #sportivo – FOTO - LeonardoZanna : Avreste mai creduto che una Ford Mustang potesse diventare una SUV e addirittura diventare elettrica? Io sinceramen… -