Fognini e Berrettini ko | Italia cede al Canada

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) Comincia male l'nelle Finali di Coppa Davis: gli azzurri sono stati sconfitti dal2-0. Nel secondo singolare Matteo, numero 8 del mondo e reduce dal primo successo azzurro nelle Atp Finals, ha ceduto 7-6, 6-7, 7-6 contro Denis Shapovalov, condannando gli azzurri al ko. In prenza Fabioaveva perso nel match d'apertura 7-6, 7-5 con Vasek Pospisil. In campo il match di doppio, utile comunque per dimezzare lo svantaggio in un ipotetico arrivo a pari merito. Mercoledi' l'affrontera' gli Stati Uniti in un match che a questo punto diventa assolutamente decisivo per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale, magari tra le migliori seconde del torneo.vola a Madrid direttamente da Londra, reduce dalle Atp finals dove ha centrato una storica vittoria nel singolare contro Thiem. L', che alla vigilia partiva favorita, e' gia' ...

WeAreTennisITA : Inizio 2019 con 5 ?? 100: Fognini, Cecchinato, Seppi, Berrettini e Fabbiano. Ora siamo a 8, e con un ?? 1??0?? Ber… - WeAreTennisITA : Canada avanti 1-0 sull'Italia. Fabio Fognini perde contro Vasik Pospisil per 7-6 7-5 in 1 ora e 45 minuti. Sarà M… - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 0-2 Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare: Berrettini-Fognini-Pospisil… -