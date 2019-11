FINANZA E POLITICA I cambiamenti | spiacevoli | in arrivo alla Bce

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il cambio della guardia avvenutoBce porterà deinelle politiche monetarie. Non per idee particolari di Christine Lagarde

studiomarzocchi : Ultima Ora: Mittal, più vicino l’incontro E slitta il Consiglio dei ministri #economia #italia #governo #finanza… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Arcelor non paga l’indotto, verso il blocco ai cancelli. I carabinieri in fabbrica #economia #italia… - Andrea_V_73 : @fedefresa @GrazianoMammini @CalaminiciM Questo non si può dire, oggi prevede il futuro (in politica e finanza) non… -