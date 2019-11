Festival turco a Roma da venerdì | ospite d’onore Ceylan

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019)– La Casa del Cinema di Villa Borghese, ara’ da venerdi’ 22 novembre la prima rassegna cinematografica del cinema, che sara’ inaugurata dal film di Nuri Bilge“L’albero dei frutti selvatici”. Il noto regista, pluripremiato a Cannes, sara’ l’d’onore. Ilsara’ un vero e proprio avvenimento culturale che vedra’ l’incontro di due grandi realta’ mediterranee, la Turchia e l’Italia, attraverso la settima musa dell’arte: il Cinema organizzato dall’Istituto Yunus Emre Centro Culturaledi. La Citta’ eterna sara’ impegnata per due giorni a seguire un evento unico nel suo genere, perche’ fara’ conoscere non solo un ricco patrimonio artistico, ancora troppo poco studiato in Occidente, ma anche gli aspetti della ...

