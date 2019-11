Ferrara | veterinaria muore travolta da un’auto mentre tenta di salvare un cane dalla

Fonte : fanpage

(Di lunedì 18 novembre 2019) Elisabetta Pelizzari,di cinquantadue anni impiegata nello staff della clinicaEstense, è morta in seguito a un drammatico incidente a Bondeno (). Era scesasua auto per aiutare unin difficoltà quando è statada una Mini Cooper. Elisabetta ha lottato per ore in ospedale tra la vita e la morte.

MariaRo75100061 : RT @ANMVI_Ufficiale: Oggi è un giorno di lutto per la comunità veterinaria italiana. Elisabetta muore soccorrendo un cane. - stefanobale : Ferrara, si ferma sul ciglio della strada per soccorrere un cane: veterinaria travolta e uccisa - ANMVI_Ufficiale : Oggi è un giorno di lutto per la comunità veterinaria italiana. Elisabetta muore soccorrendo un cane. -