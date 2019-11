Feniglia | tromba d'aria devasta il Grossetano | 1 000 pini distrutti FOTO

Tromba d’aria ad Orbetello distrugge la riserva di Duna Feniglia : mille pini abbattuti : Una Tromba d'aria che ha colpito Orbetello ha distrutto tra sabato e domenica scorsi la riserva di Duna Feniglia . La furia del vento, ha spiegato la Forestale in una nota, "ha interessato una superficie complessiva di circa 8 ettari di pineta: ad una prima stima sono state sradicate e stroncate circa mille piante di pino domestico".Continua a leggere

Maltempo - deraglia il trenino della val Pusteria. Tromba d'aria devasta la Feniglia. In arrivo nuove piogge : Maltempo, il treno locale della val Pusteria diretto a Brunico è deragliato questa mattina, a causa di una frana, nei pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il...