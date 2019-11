F1 | Mondiale 2019 | la Ferrari riparte da Interlagos con zero punti e tanti dubbi

MotoGP - Mondiale 2019 : i promossi e bocciati. Dovizioso e Valentino Rossi rimandati a marzo - rivelazione Quartararo : Si è chiusa da qualche ora la stagione 2019 della MotoGP, con il Gran Premio di Valencia che ha portato Marc Marquez alla dodicesima vittoria e ha confermato, più in generale, tanti dei valori a cui avevamo già assistito negli ultimi mesi. Lo spagnolo ha trovato nel francese Fabio Quartararo un degnissimo avversario per quanto riguarda il sabato e, già dal 2020, un’eventuale ulteriore crescita e maturazione del pilota della Petronas ...

Wilder-Ortiz - Mondiale WBC pesi massimi 2019 : data - programma - orario - tv e streaming : Deontay Wilder e Luis Ortiz sono pronti a darsi battaglia un’altra volta nel Nevada, a Las Vegas, alla MGM Grand Garden Arena. In palio c’è il titolo Mondiale dei pesi massimi per la WBC, ed è il loro secondo confronto sul ring dopo quello del Barclays Center di New York del 3 marzo 2018, in cui Ortiz è stato sconfitto per KOT al decimo round. Nel mezzo, per Wilder ci sono stati il pareggio con Tyson Fury allo Staples Center di Los ...

Classifica MotoGP Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Al termine del Gran Premio di Valencia si chiude la lotta per la terza posizione nella Classifica del Mondiale della MotoGP: dietro a Marc Marquez, da tempo campione, ed Andrea Dovizioso, già aritmeticamente secondo, si posiziona Maverick Vinales, che scippa il terzo posto ad Alex Rins per appena sei punti. Sesto Danilo Petrucci, che precede di due lunghezze Valentino Rossi, settimo. Classifica FINALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez Honda ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Alex Marquez precede Brad Binder di appena tre punti : Al termine del Gran Premio dei Valencia si chiude la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto2, vinta già in Malesia da Alex Marquez. Il sudafricano Brad Binder si ferma a tre punti dal campione del mondo, l’elvetico Thomas Luthi è terzo a -12. Classifica FINALE Mondiale Moto2 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 262 2 Brad Binder KTM RSA 259 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 250 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 226 5 Augusto ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Lorenzo Dalla Porta campione del mondo : Al termine del Gran Premio di Valencia, ultimo della stagione, si chiude la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto3: la spunta l’iberico Aron Canet, che chiude però a -79 Dalla vetta. Titolo già assegnato dal GP d’Australia a Lorenzo Dalla Porta. Classifica FINALE Mondiale Moto3 2019 1 Lorenzo Dalla Porta Honda ITA 279 2 Aron CANET KTM SPA 200 3 Marcos RAMIREZ Honda SPA 183 4 Tony ARBOLINO Honda ITA ...

ATP Finals 2019 : Tsitsipas-Thiem - la finale della gioventù rampante del tennis Mondiale : Stasera alle 19 ora italiana saranno Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas a giocare la finale delle ATP Finals alla O2 Arena di Londra. Una finale che premia i due tennisti che hanno espresso il gioco migliore durante questa settimana e sono tutti e due molto offensivi anche se in un modo piuttosto diverso eccettuato il bellissimo rovescio a una mano comune a entrambi: Thiem attacca prevalentemente da fondo campo, Tsitsipas a tutto campo. Una ...

Ruiz-Joshua - Mondiale pesi massimi 2019 : data - programma - orari e tv. La rivincita dell’anno : Sabato 7 dicembre andrà in scena l’attesissima rivincita tra Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua, il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. A Diriyah (Arabia Saudita) si disputerà uno degli incontri più attesi dell’anno, da una parte il messicano che difenderà le quattro cinture iridate e dall’altra il britannico che vuole riprendersi quei titoli ceduti lo scorso 1° giugno proprio al sorprendente avversario. Anthony Joshua si ...

Box Office Mondiale 2019 : entra Maleficent in classifica : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Il Re Leone e Spider-Man: Far From Home. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma sono ...

MotoMondiale - GP Valencia 2019 su TV8 : come vederlo gratis e in chiaro. Il palinsesto e gli orari : Dopo quasi 8 mesi e 18 round di battaglie in giro per il mondo si sta avvicinando il momento dell’ultima gara della stagione 2019 per il Motomondiale. Da venerdì 15 a domenica 17 novembre andrà in scena il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, che si disputerà sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia davanti ad un pubblico molto caldo e numeroso. In MotoGP Marc Marquez vuole chiudere al meglio un campionato ...

F1 - GP Brasile 2019 : Ferrari - non sei ancora da Mondiale. Rendimento alterno - tanti errori e poca solidità : Mercedes distante anche in chiave 2020 : Siamo prossimi al penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito di Interlagos (Brasile) ci si giocherà onore e rispetto perché i giochi sono già chiusi. Lewis Hamilton e Mercedes hanno sbancato anche quest’anno ed era solo questione di tempo. Di fatto, il campionato era marchiato dal “Re Nero” dopo la splendida gara disputata a Budapest (Ungheria). I numeri non mentono e se 14 dei 19 appuntamenti portano la firma delle ...

Curling - Europei 2019 : Italia femminile in Serie B - obiettivo promozione. Si sogna il Mondiale : L’Italia femminile è costretta a disputare la Serie B degli Europei 2019 di Curling in programma a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. La nostra Nazionale è retrocessa in cadetteria dodici mesi fa, il ritiro di un mostro sacro come Diana Gaspari ha messo in crisi l’intero movimento in rosa che è così uscito dalle magnifiche dieci che lotteranno per le medaglie in terra scandinava. Le ragazze sono relegate al piano inferiore ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...