F1 | la Ferrari può permettersi due galli nello stesso pollaio? Nel 2020 servirà una super

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Ad Interlagos può accadere di tutto - una pista amica per la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per affrontare il penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il quattro volte iridato, sulla Ferrari, vuol cancellare la sfortunata gara ad Austin (Stati Uniti) e rifarsi sulla pista sudamericana. Il ritiro per la rottura della sospensione posteriore destra, dovuta ad uno dei tanti bump presenti sul circuito del Texas, è stato assai doloroso per lui, che sperava di essere della ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Ad Interlagos può accadere di tutto - una pista amica per la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per affrontare il penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il quattro volte iridato, sulla Ferrari, vuol cancellare la sfortunata gara ad Austin (Stati Uniti) e rifarsi sulla pista sudamericana. Il ritiro per la rottura della sospensione posteriore destra, dovuta ad uno dei tanti bump presenti sul circuito del Texas, è stato assai doloroso per lui, che sperava di essere della ...

F1 - l’assenza di Toto Wolff in Brasile : la Mercedes lavora già al 2021. La Ferrari non può farsi sorprendere : Il Mondiale di Formula Uno ripartirà nel weekend con la penultima tappa della stagione, i motori romperanno a Interlagos per il GP del Brasile ma è innegabile che l’attenzione delle varie scuderie sia già puntata sulla prossima stagione agonistica. Gli ultimi due appuntamenti dell’anno lasciano ormai il tempo che trovano per i top team visto che i due titoli sono già stati ampiamente assegnati (costruttori a Mercedes, piloti a Lewis ...

F1 - i 5 motivi per cui la Ferrari può davvero lottare per il Mondiale nel 2020 : Da una parte il sesto titolo consecutivo, ottenuto ancora una volta in carrozza. Dall’altra il prolungamento di un’agonia che viene prolungata ormai da dodici anni, fin da quell’incredibile Gran Premio del Brasile 2007 che ha consegnato l’iride al finlandese Kimi Raikkonen. La storia recente della rivalità tra i due più prestigiosi team del momento, la dominante e infallibile Mercedes e la fragile e confusionaria Ferrari, ...

F1 - i 5 motivi per cui la Ferrari può davvero lottare per il Mondiale nel 2020 : Da una parte il sesto titolo consecutivo, ottenuto ancora una volta in carrozza. Dall’altra il prolungamento di un’agonia che viene prolungata ormai da dodici anni, fin da quell’incredibile Gran Premio del Brasile 2007 che ha consegnato l’iride al finlandese Kimi Raikkonen. La storia recente della rivalità tra i due più prestigiosi team del momento, la dominante e infallibile Mercedes e la fragile e confusionaria Ferrari, ...

F1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in scadenza di contratto. Intrighi di mercato per il 2021 - il britannico può approdare in Ferrari? : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono in scadenza di contratto nel 2020: rinnoveranno i propri matrimoni con Mercedes e Ferrari oppure prenderanno altre strade? Questo sarà uno dei grandi temi che caratterizzeranno la prossima stagione di Formula Uno, tutti gli appassionati delle quattro ruote si chiedono quale sarà il futuro dei due uomini di riferimento del Circus anche perché le loro mosse influenzeranno tutto il mercato e la composizione ...

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - la Ferrari può scatenarsi su una pista ideale per la SF90 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Le 5 risposte che dovrà darci il GP Usa 2019 – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, 19° e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Al termine di questo weekend quasi certamente Lewis Hamilton festeggerà il suo sesto titolo iridato ...

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - la Ferrari può scatenarsi su una pista ideale per la SF90 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Le 5 risposte che dovrà darci il GP Usa 2019 – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, 19° e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Al termine di questo weekend quasi certamente Lewis Hamilton festeggerà il suo sesto titolo ...

Isabella Ferrari : «Nessuno può dirmi che cosa fare con il mio corpo» : Isabella FerrariIsabella FerrariIsabella FerrariIsabella Ferrari«È importante quello che è successo grazie al #MeToo. Ed è grandioso quanto sta accadendo nella nuova percezione del corpo femminile. Ma va fatto un distinguo, perché io rivendico il mio corpo come oggetto del desiderio. E nessuno può né deve dirmi quello che devo o posso fare con il mio corpo. In queste foto, per esempio, mi sono presentata nuda. Che bisogno c’era, direbbe ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermati, per ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermate, per ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...