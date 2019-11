F1 | il clamoroso incidente tra le due Ferrari

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Disastro in F1. Non c'è altro modo per definire quello che è capitato nel gran Premio del Brasile, quando a cinque giri dalla fine le duedi Vettel e Leclerc si sono toccate nel tentativo di sorpassarsi, finendo entrambe fuori. Il risultato della gara quasi non conta (vittoria di Verstappen davanti a Gasly e Sainz. Hamilton, che aveva chiuso terzo, è stato penalizzato e retrocesso in settima posizione per uncausato all'ultimo giro), perché agli annali passerà soprattutto ilcontatto tra i due piloti in rosso. https://twitter.com/F1/status/1196135622756458501A dir poco nero di rabbia il team principal, Mattia Binotto, che a fine gara ha commentato così l'accaduto: «I due piloti si devono rendere conto che hanno danneggiato la squadra e così non va bene. Non voglio giudicare ora chi ha sbagliato o meno. ...

