Exodus | gli affari dietro il malware di Stato che spiava gli italiani

Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019) Hacker (foto: Getty Images) A Cosenza c’è un poliziotto sui generis: Vito Tignanelli. Se da una parte la sua carriera include esperienze di punta nell’antimafia, dall’altra il poliziotto si è dedicato a importanti attività imprenditoriali, compresa la commercializzazione del software-spiaè unche ha messo a repentaglio milioni di byte di dati secretati e sensibili, intercettando almeno 393 telefoni. Sviluppato dalla società E-Surv, il software ènascosto in app all’apparenza innocue, con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni contenute nel dispositivo infetto. Come ha ricostruito il centro di giornalismo d’inchiesta Irpi, con la collaborazione del collettivo di giornalismo investigativo Jan Kuciak, questi dati finivano su server negli Stati Uniti, accessibili da qualsiasi dispositivo e browser, in una sorta di caveau da cui – questa è ...

MoniShantiRani : RT @hastaverdad: Segnalo questo interessante articolo su @espressonline. Tutti gli scandali degli ultimi anni che vedono protagonisti i no… - alvianogenna : @Kiara_Lu_na Condivido. Sottolineo che ridurre l'Olocausto al solo razzismo contro gli ebrei è anche molto limitati… - AstricAngel : RT @hastaverdad: Segnalo questo interessante articolo su @espressonline. Tutti gli scandali degli ultimi anni che vedono protagonisti i no… -