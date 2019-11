Ex Ilva | tra le cause del recesso anche “la perdita del diritto alle quote di emissione

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo promesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

Ex Ilva : Saltamartini - ‘governo incapace si affida a magistratura’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Non essendo in grado di affrontare il caso Ilva questo governo di incapaci getta la palla alla magistratura. Scelta folle degna di questi inetti, che avrà come esito la chiusura delle acciaierie italiane con migliaia di lavoratori mandati a casa senza preoccupazione. #Contebisacasa” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega, Barbara Saltamartini, presidente della Commissione Attività ...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

Taranto - ex Ilva : i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal : La situazione dell'ex Ilva degenera di giorno in giorno. Dopo l'incontro tenutosi venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati, il governo e ArcelorMittal, i margini di una possibile trattativa sono ormai quasi inesistenti, lo si capisce dalle dichiarazioni dell'ad Lucia Morselli secondo cui l'azienda ritiene di sciogliere il contratto che si era impegnata a rispettare un anno fa. Di parere opposto sono i commissari straordinari ...

Ex Ilva : Mulè - ‘governo si affida a magistratura e alza bandiera bianca’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Sull’Ilva il governo che non governa celebra il suo fallimento: sperare che sia la magistratura a risolvere il problema equivale ad alzare bandiera bianca. Sostenere battaglie legali piuttosto che cercare e trovare soluzioni al tavolo negoziale significa riconoscere l’insuccesso e che la politica non è stata all’altezza del suo compito”. Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce dei ...

Brasile-Argentina - Thiago SIlva attacca Messi : “influenza le decisioni arbitrali - rideva con il direttore di gara quando…” : Thiago Silva attacca Messi dopo l’amichevole Brasile-Argentina: il difensore verdeoro sottolinea come la ‘Pulce’ influenzi le decisioni degli arbitri volontariamente Brasile-Argentina non è mai una semplice amichevole. Il ‘Superclasico’ del calcio sudamericano è andato in scena a Riyad, in Arabia Saudita, in formato amichevole, nonostante la gara si sia portata dietro una scia di lunghe polemiche. Thiago ...

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : Dopo la magistratura di Milano si muove anche quella di Taranto che apre una seconda inchiesta sull'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva. Inchiesta, questa, nata dalla denuncia consegnata...

Ex Ilva : Marcucci - ‘se Mittal rispetta contratto - si faccia scudo’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Se Mitall assicurasse il rispetto del contratto con lo Stato, il governo dovrebbe valutare velocemente un decreto che preveda uno scudo penale di carattere generale. Tale provvedimento dovrebbe essere valido per tutte le aziende che si muovono in contesti di forte criticità ambientale, a partire dall’ex Ilva”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo Ex Ilva: ...

Ex Ilva : Marcucci - ‘se Mittal rispetta contratto - si faccia scudo’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Se Mitall assicurasse il rispetto del contratto con lo Stato, il governo dovrebbe valutare velocemente un decreto che preveda uno scudo penale di carattere generale. Tale provvedimento dovrebbe essere valido per tutte le aziende che si muovono in contesti di forte criticità ambientale, a partire dall’ex Ilva”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci. L'articolo Ex Ilva: ...

Ex Ilva - i commissari denunciano Mittal. Sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra Sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

I commissari straordinari dell’Ilva hanno denunciato ArcelorMittal : Stamattina i commissari straordinari di ILVA, l’azienda che era proprietaria della nota acciaieria di Taranto, hanno denunciato la multinazionale ArcelorMittal per “fatti e comportamenti lesivi dell’economia nazionale” in relazione alla recente decisione della multinazionale di sciogliere il contratto con cui aveva acquistato

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - presentato esposto sull'Ilva. I sindacati : «Non fermeremo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...